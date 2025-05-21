إعلان

بعد إعلان الطلاق.. مظهر شاهين يوجه رسالة إلى أحمد السقا

04:12 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    نص منشور الشيخ مظهر
  • عرض 18 صورة
    من حفل زفاف أحمد السقا ومها الصغير
  • عرض 18 صورة
    الشيخ مظهر شاهين
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير5
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير4
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير 9
  • عرض 18 صورة
    احمد السقا ومها الصغير1
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير 6
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير2
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير8
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير3
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير 10
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا و زوجته مها الصغير14
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا ومها الصغير 7
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا وزوجته........
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا وأولاده
  • عرض 18 صورة
    أحمد السقا وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:


وجه الشيخ مظهر شاهين، رسالة إلى النجم أحمد السقا، وذلك بشأن البيان المنشور عبر حساب يحمل اسمه على الفيسبوك يعلن من خلاله الانفصال عن الإعلامية مها الصغير.


وكتب الشيخ مظهر شاهين، في رسالته التي نشرها عبر صفحته في موقع فيسبوك:" رجائي للفنان العزيز أحمد السقا أن يعيد صياغة بيانه و أن يحذف ما بين الأقواس، فقد عهدناك شهما فكن كذلك حتى النهاية، فلربما لا يفهم الناس قصدك أو يسيئون فهمك، مع صادق الأمنيات والدعوات أن يصلح الله بينهما".


وجاءت الرسالة، عقب إعلان النجم أحمد السقا، عن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، عبر صفحة شخصية منسوبة له في موقع فيسبوك، وكتب:" عشان الناس اللى بتسأل انا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا واعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين. وأمي واختي، وكل تمنياتى لام اولادي بالتوفيق و (الستر) … ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين…. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرا".


وتابع،:" وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها، في حياتها المستقبلية واختياراتها".

ونفى الفنان أحمد السقا في وقت سابق أنباء انفصاله عن زوجته وكشف أنها مجرد شائعات.

احمد السقا مظهر شاهين الإعلامية مها الصغير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ فستان أنيق.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد