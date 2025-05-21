بعد إعلان الطلاق.. مظهر شاهين يوجه رسالة إلى أحمد السقا

كتب-مصطفى حمزة:



وجه الشيخ مظهر شاهين، رسالة إلى النجم أحمد السقا، وذلك بشأن البيان المنشور عبر حساب يحمل اسمه على الفيسبوك يعلن من خلاله الانفصال عن الإعلامية مها الصغير.



وكتب الشيخ مظهر شاهين، في رسالته التي نشرها عبر صفحته في موقع فيسبوك:" رجائي للفنان العزيز أحمد السقا أن يعيد صياغة بيانه و أن يحذف ما بين الأقواس، فقد عهدناك شهما فكن كذلك حتى النهاية، فلربما لا يفهم الناس قصدك أو يسيئون فهمك، مع صادق الأمنيات والدعوات أن يصلح الله بينهما".



وجاءت الرسالة، عقب إعلان النجم أحمد السقا، عن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، عبر صفحة شخصية منسوبة له في موقع فيسبوك، وكتب:" عشان الناس اللى بتسأل انا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا واعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين. وأمي واختي، وكل تمنياتى لام اولادي بالتوفيق و (الستر) … ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين…. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرا".



وتابع،:" وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها، في حياتها المستقبلية واختياراتها".

ونفى الفنان أحمد السقا في وقت سابق أنباء انفصاله عن زوجته وكشف أنها مجرد شائعات.