بعد أنباء طلاقهما.. 20 صورة رومانسية جمعت أحمد السقا وزوجته مها الصغير

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان أحمد السقا محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك عقب تداول منشور منسوب إليه على موقع "فيسبوك".

وجاء في المنشور: "عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا، أعيش حاليًا لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، وأمي، وأختي، كل تمنياتي لأم أولادي كل التوفيق والستر، وأرجو من الصفحات الخاصة والزملاء الصحفيين عدم الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، سبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، شكرًا".

وأضاف المنشور المنسوب لأحمد السقا: "وأعتقد أني أعلنت بينما تأخرت هي في الإعلان، وهذا دليل على قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام، أتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها، التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

ولم تعلق الإعلامية مها الصغير على هذه الأنباء، واكتفت بمنشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، كتبت فيه: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جنبك كل مرة بتحتاجه فيها.. الحمد لله".

وعلى الرغم من خبر الانفصال، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور التي جمعت بين الثنائي على مدار سنوات زواجهما، والتي عكست لحظات رومانسية، وظهر فيها كل من أحمد السقا ومها الصغير في مناسبات فنية وعائلية مختلفة.

اقرأ أيضًا:

بحضور نجوم الفن.. باسم سماقية يحتفل بخطوبة ابنته تحت سفح الأهرامات

كيف علق نجوم الفن على أنباء انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير؟

باسم سمرة يروج لفيلم "ريستارت" بالرقص على أغنية "المقص" لـ تامر حسني