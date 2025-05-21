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بعد "أشغال شقة جدا".. إسلام مبارك تشارك مع يسرا في "بنات فاتن"

03:55 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    اسلام مبارك فىاشغال شقة جدا
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    الفنانة إسلام مبارك
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    اسلام وياسمين وهشام
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كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة السودانية اسلام مبارك، للمشاركة في فيلم "بنات فاتن"، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي عرض في رمضان الماضي.

الفنانة السودانية إسلام مبارك، تشارك في فيلم "بنات فاتن"، مع نجوم العمل، يسرا، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وحمدي هيكل، وحسن مالك، و الفنان السوداني مصطفى شحاتة.

فيلم "بنات فاتن" من تأليف أمينة مصطفى، وإنتاج علي بني حمد، ومدير التصوير بيشوي روزفلت وإخراج محمد نادر.

وشاركت الفنانة إسلام مبارك، في مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، ونالت مؤخرا جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود العربي عن دوري في فيلم "ضي".

ومن ناحية أخرى تستعد إسلام مبارك، لتصوير اخر مشاهدها في فيلم "أسد أسود"، من بطولة النجم محمد رمضان، و إخراج محمد دياب.

ويشارك في بطولة الفيلم، النجوم خالد الصاوي، وشريف سلامة، وعلي قاسم، وأحمد مالك، وأحمد عبد الحميد، ونجوم السودان محمود ميسرة السراج، ونزار جمعة، ومصطفى شحاتة، وإيمان يوسف.

اسلام مبارك أشغال شقة جدا فيلم بنات فاتن
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