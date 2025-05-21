تعرف على موعد حفل ماجدة الرومي في بيروت

كتبت - نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لإحياء حفلا غنائيا ضخم من المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك يوم 8 يوليو المقبل.

و روجت "ماجدة" للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت مقطع فيديو للحفل، وعلّقت قائلة: "موعدنا بـ بيروت ست الدنيا".

وعلى صعيد آخر، تستعد ماجدة الرومي للمشاركة في مهرجان موازين والذي يُعد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي وأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين للمهرجان، والمقرر إقامتها في العاصمة المغربية الرباط (المغرب).

من المنتظر أن يقام الحفل على المسرح الوطني محمد الخامس، مساء السبت 28 يونيو 2025، وستُقدم مجموعة من أشهر أغانيها.

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