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"بدون عمليات تجميل".. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور

03:51 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    مريم الخشت
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كتبت- سهيلة أسامة:

لفتت الفنانة مريم الخشت الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت مريم صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وملامح ملائكية.

وجاءت بعض التعليقات: "هو دا الجمال الطبيعي، من غير عمليات تجميل، طعمة يا حبيبتي ربنا يحفظك"، "كيوت جدًا"، "الحلويات كلها"، "برنسيسة"، و"الجمال الطبيعي يكسب".

يُذكر أن الفنانة مريم الخشت شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الشرنقة"، بطولة أحمد داود، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

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مريم الخشت اطلالة مريم الخشت مواقع التواصل الاجتماعي
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