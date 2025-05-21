كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الجدل المُثار مؤخرًا حول حقيقة زواج العندليب عبد الحليم حافظ من السندريلا سعاد حسني، وذلك بعد انتشار خطاب منسوب إلى سعاد حسني نشره أحد أفراد أسرة عبد الحليم.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "إيلون ماسك عايز يعمل فيلم في المريخ، وإحنا ماسكين في جواب بين سعاد حسني وحليم، ولسه بنقول يا ترى كانوا متجوزين ولا لأ؟".

وأضافت: "بصراحة كده ده فراغ أوي، الله يرحمهم، أنتم مالكم؟ هيفرق معاكم في إيه؟ في النهاية، كانوا بيحبوا بعض واتجوزوا شوية أو لأ، الاتنين ماتوا، الله يرحمهم، هم في دار الحق، وإحنا في دار الباطل، دع الخلق للخالق بقى، وشوفوا الأجيال الجاية هتعمل إيه في المريخ إن شاء الله".

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