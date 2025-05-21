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وفاة المخرج زكي النجار

02:55 م الأربعاء 21 مايو 2025

المخرج زكي النجار

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كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، المخرج زكي النجار.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية خبر الوفاة من خلال بيان نعي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تنعي نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج زكي النجار، ويتقدم نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما أوضح البيان أن الجنازة ستشيّع اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، على أن تتم مراسم الدفن في مقابر العائلة.

نقابة المهن التمثيلة

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المخرج زكي النجار وفاة المخرج زكي النجار نقابة المهن السينمائية
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