وفاة المخرج زكي النجار

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، المخرج زكي النجار.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية خبر الوفاة من خلال بيان نعي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تنعي نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج زكي النجار، ويتقدم نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما أوضح البيان أن الجنازة ستشيّع اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، على أن تتم مراسم الدفن في مقابر العائلة.

اقرأ أيضًا:

بحضور نجوم الفن.. باسم سماقية يحتفل بخطوبة ابنته تحت سفح الأهرامات

كيف علق نجوم الفن على أنباء انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير؟

باسم سمرة يروج لفيلم "ريستارت" بالرقص على أغنية "المقص" لـ تامر حسني