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أول تعليق من مها الصغير بعد نشر صفحة منسوبة للسقا أنباء عن انفصالهما

02:09 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    هل انفصلا؟.. مها الصغير تعاود إثارة الجدل وتحذف صورها مع السقا
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    الإعلامية مها الصغير
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    مها الصغير
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    مها الصغير ووالدها
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    الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    أحمد السقا والإعلامية مها الصغير
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    الإعلامية مها الصغير
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    مها الصغير وزوجها أحمد السقا
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    أحمد السقا وزوجته مها الصغير
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    الإعلامية مها الصغير
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كتبت- نوران أسامة:

علّقت الإعلامية مها الصغير على الأنباء المتداولة مؤخرًا حول انفصالها عن الفنان أحمد السقا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت مها الصغير: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جنبك كل مرة بتحتاجه فيها.. الحمد لله".

ويأتي هذا التعليق بعد تصدّر اسم الفنان أحمد السقا محركات البحث، إثر تداول منشور منسوب إليه أعلن خلاله انفصاله رسميًا عن زوجته مها الصغير بعد زواج استمر لسنوات.

وجاء في المنشور المتداول: "عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا. أعيش حاليًا لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، وأمي، وأختي، كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاءً من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين. وسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، شكرًا".

وأضاف: "وأعتقد أني أعلنت بينما تأخرت هي في الإعلان، وهذا قمة في الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام، وأتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

مها-الصغير

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مها الصغير أحمد السقا انفصال مها والسقا
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