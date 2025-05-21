أول تعليق من مها الصغير بعد نشر صفحة منسوبة للسقا أنباء عن انفصالهما

كتبت- نوران أسامة:

علّقت الإعلامية مها الصغير على الأنباء المتداولة مؤخرًا حول انفصالها عن الفنان أحمد السقا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت مها الصغير: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جنبك كل مرة بتحتاجه فيها.. الحمد لله".

ويأتي هذا التعليق بعد تصدّر اسم الفنان أحمد السقا محركات البحث، إثر تداول منشور منسوب إليه أعلن خلاله انفصاله رسميًا عن زوجته مها الصغير بعد زواج استمر لسنوات.

وجاء في المنشور المتداول: "عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا. أعيش حاليًا لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، وأمي، وأختي، كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاءً من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين. وسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، شكرًا".

وأضاف: "وأعتقد أني أعلنت بينما تأخرت هي في الإعلان، وهذا قمة في الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام، وأتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

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