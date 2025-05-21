مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها

02:08 م الأربعاء 21 مايو 2025

مي عمر

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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بمدينة كان بفرنسا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت "مي" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت مرتدية فستانًا صيفيًا أنيقًا باللون البنفسجي.

حازت الصورة بتفاعل كبير من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "شو هالجمال، ملكة، إش إش مصر، منورة فرنسا، العسل، ربنا يحميكي، فخر مصر ".

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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مي عمر الفنانة مي عمر فرنسا
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