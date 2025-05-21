إعلان

بحضور نجوم الفن.. باسم سماقية يحتفل بخطوبة ابنته تحت سفح الأهرامات

12:42 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجلة رجل الأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف خطوبة رجل الاعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف رجل الأعمال
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف نجلة رجل الأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفافا نجلة رجل الأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف ابنة رجل الاأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    صور من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسم سماقية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل رجل الأعمال السوري باسم سماقية، مساء أمس، بحفل خطوبة ابنته، والذي أقيم بمحافظة الجيزة تحت سفح الأهرامات، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: عمرو دياب، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، حسن الرداد، رانيا يوسف، أيتن عامر، نسرين أمين، هالة سرحان، درة، وتامر حسني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

جدير بالذكر أن باسم سماقية كان احتفل أيضًا بزفاف ابنته الكبرى في سبتمبر الماضي، في حفل أقيم في نفس الموقع الأثري تحت سفح الأهرامات، وشهد حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: المنتج جمال العدل، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان عمرو دياب، والفنان راغب علامة.

اقرأ أيضًا:

أحدث جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل داخل سيارة فارهة.. والجمهور يغازلها

باسم سمرة يروج لفيلم "ريستارت" بالرقص على أغنية "المقص" لـ تامر حسني

ملك زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. وشقيقتها ليلى تعلق

باسم سماقية خطوبة ابنة باسم سماقية الأهرامات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية الصناعية