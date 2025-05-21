بحضور نجوم الفن.. باسم سماقية يحتفل بخطوبة ابنته تحت سفح الأهرامات

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل رجل الأعمال السوري باسم سماقية، مساء أمس، بحفل خطوبة ابنته، والذي أقيم بمحافظة الجيزة تحت سفح الأهرامات، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: عمرو دياب، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، حسن الرداد، رانيا يوسف، أيتن عامر، نسرين أمين، هالة سرحان، درة، وتامر حسني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

جدير بالذكر أن باسم سماقية كان احتفل أيضًا بزفاف ابنته الكبرى في سبتمبر الماضي، في حفل أقيم في نفس الموقع الأثري تحت سفح الأهرامات، وشهد حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: المنتج جمال العدل، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان عمرو دياب، والفنان راغب علامة.

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