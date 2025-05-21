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بحضور نجوم الفن.. باسل سماقية يحتفل بخطوبة ابنته تحت سفح الأهرامات

12:42 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجلة رجل الأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف خطوبة رجل الاعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف رجل الأعمال
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف نجلة رجل الأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفافا نجلة رجل الأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف ابنة رجل الاأعمال باسم سماقية
  • عرض 8 صورة
    صور من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسم سماقية
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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مساء أمس، بحفل خطوبة ابنته، والذي أقيم بمحافظة الجيزة تحت سفح الأهرامات، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: عمرو دياب، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، حسن الرداد، رانيا يوسف، أيتن عامر، نسرين أمين، هالة سرحان، درة، وتامر حسني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

جدير بالذكر أن باسل سماقية كان احتفل أيضًا بزفاف ابنته الكبرى في سبتمبر الماضي، في حفل أقيم في نفس الموقع الأثري تحت سفح الأهرامات، وشهد حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: المنتج جمال العدل، الإعلامية لميس الحديدي، الفنان عمرو دياب، والفنان راغب علامة.

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الأهرامات باسل سماقية خطوبة ابنة باسل سماقية
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