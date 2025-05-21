كيف علق نجوم الفن على أنباء انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير؟

كتبت- سهيلة أسامة:

تفاعل عدد من نجوم الوسط الفني مع خبر انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك من خلال تعليقاتهم على المنشور المتداول والمنسوب للسقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

كتب الفنان إيهاب فهمي: "قدر الله وما شاء فعل".

وعلق الفنان محمد علي رزق: "قدر الله وما شاء فعل... ربنا ييسر لك الحال، ويكتب لك كل خير يا رب".

وكتب المخرج تامر حمزة: "قدر الله وما شاء فعل، ربنا يصلح حالكم".

وعلّق الفنان مؤمن نور: "قدر الله وما شاء فعل، ربنا يكتب لك كل الخير يا رب".

وكان اسم الفنان أحمد السقا تصدّر محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول منشور منسوب له يعلن فيه انفصاله رسميًا عن زوجته بعد زواج دام لسنوات.

وجاء في المنشور: "عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا. أعيش حاليًا لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، وأمي، وأختي، كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاءً من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين. وسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، شكرًا."

وأضاف: "وأعتقد أني أعلنت بينما تأخرت هي في الإعلان، وهذا قمة في الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام، وأتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها."

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