وفاة شقيقة الفنان هشام منصور

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان هشام منصور، اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو، عن وفاة شقيقته، عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وكتب هشام منصور: "أختي سلوى ماتت، أرجوكم ادعولها بالرحمة."

يُذكر أن هشام منصور ممثل مصري من مواليد 10 مايو 1959، وقد اشتهر بتقديم الأدوار المساعدة ذات الطابع الكوميدي في السينما والتلفزيون.

شارك في عدد من الأعمال البارزة، منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، حيث أدى دور عامل التوصيل (الدليفري) الذي يحمل طعام الكباب ولا يستطيع صعود السلالم، وواصل مسيرته بأدوار لافتة في أفلام مثل "فول الصين العظيم" عام 2004، كما جسّد شخصية مأمور سجن النساء في مسلسل "سجن النسا" عام 2014.

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