بعد منشور منسوب له عن انفصاله.. أحمد السقا يتصدر تريند "جوجل"

كتبت - نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنان أحمد السقا قائمة الأكثر بحثًا على محرك "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

وجاء ذلك عقب انتشار منشور منسوب إلى الفنان أحمد السقا عبر إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبًا. أعيش حاليًا لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، وأمي، وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاءٍا من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرٍا".

وأضاف السقا في المنشور: "وأعتقد هي تأخرت هي فى الإعلان، ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم ربنا يسعدها فى حياتها المستقبلية واختياراتها".

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في موسم دراما رمضان بمسلسل "العتاولة 2"، وشاركه في البطولة الفنان طارق لطفي، وباسم سمرة، والعمل من تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد

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