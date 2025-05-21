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أحدث جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل داخل سيارة فارهة.. والجمهور يغازلها

10:00 ص الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 5 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 5 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 5 صورة
    بسمة بوسيل
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بسمة بوسيل أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بسمة مجموعة صور لها داخل سيارة فارهة، لتنال إعجاب رواد مواقع التواصل.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بموت فيكي يا روح الروح"، "قمر ماشاء الله"، "قمر يا حبيبتي"، "جمالك غير الكل فرق"، "الجمال المغربي"، "أحبك أيتها الجميلة"، "أجمل بسمة بوسيل".

يذكر أن، آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

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