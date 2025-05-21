إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ صوفينار تنفي شائعات اعتزالها وارتدائها الحجاب، تفاصيل تظلم هيفاء وهبي من قرار الموسيقيين بمنعها من الغناء، الفنان حسين مقدم يعلن طلاقه، بيان جديد من أسرة العندليب بشأن سعاد حسني، الصور الأولى من حفل زفاف المطرب مسلم، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: