حدث بالفن | حفل زفاف مسلم وحقيقة ارتداء صوفينار الحجاب وانفصال فنان عن زوجته
12:01 ص الأربعاء 21 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ صوفينار تنفي شائعات اعتزالها وارتدائها الحجاب، تفاصيل تظلم هيفاء وهبي من قرار الموسيقيين بمنعها من الغناء، الفنان حسين مقدم يعلن طلاقه، بيان جديد من أسرة العندليب بشأن سعاد حسني، الصور الأولى من حفل زفاف المطرب مسلم، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
مروة عبدالمنعم مسلم يارا طارق عبدالحليم حافظ سعاد حسني صوفينار ماجي بوغصن حلا شيحة دنيا سمير غانم نيللي كريم
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