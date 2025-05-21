باسم سمرة يروج لفيلم "ريستارت" بالرقص على أغنية "المقص" لـ تامر حسني

كتب - معتز عباس:

روج الفنان باسم سمرة لفيلم "ريستارت" المقرر عرضه في السينمات يوم 29 مايو المقبل.

ونشر باسم، مقطع فيديو له وهو يغني ويرقص على أغنية "المقص" لـ تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "انتظروا فيلم ريستارت يوم ٥/٢٩ بجميع دور العرض إن شاء الله".

ورد عليه تامر حسني، وكتب: "الافيه بقى إن دي كانت الخضة التانية في 5 دقايق، يا عم باسم يا عسلية".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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