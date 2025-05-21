ملك زاهر تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. وشقيقتها ليلى تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ملك زاهر أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها شقيقتها ليلى، وعلقت: "خطيرة".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""تبارك الله زي القمر"، "قمر يا ملوكة"، "أجمل ملوكة في الدنيا"، "تحفة وقمر"، "الملكة البيضاء".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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