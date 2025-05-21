إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

تألقت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها، وظهرت بإطلالة رقيقة ارتدت خلالها فستان باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها صورًا جديدة لها، أثناء تواجدها داخل الجيم، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ريم البارودي

ظهرت الفنانة ريم البارودي بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

إنجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض والأسود.

هدى أحمد زاهر

نشرت هدى أحمد زاهر صور جديدة لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا عمرو دياب برفقة صديقها، ونشرت الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نادية الجندي

خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مايان السيد

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.