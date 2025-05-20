25 صورة من حفل زفاف مسلم ويارا

كتب - معتز عباس:

احتفل مؤدي المهرجانات مسلم بزفافه على يارا تامر، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أقيم حفل الزفاف وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروسين.

أقيم حفل زفاف مسلم ويارا، بعد فترة عصيبة اتسمت بالعديد من الانفصالات المتكررة.

وعلق مسلم على زواجه من يارا، في ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "يا أحلى يوم في عمري".

كما واجه مسلم بعض العقبات والمشاكل في عمله الفترة الماضية، منها إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بإيقافه عن الغناء لعدم التزامها بلوائح النقابة.

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