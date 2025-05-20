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مروة عبد المنعم :"بكلم ربنا واقول له عايزة اشتغل ليه حببتني في الفن"

10:56 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني ومروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    الفنانة مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم تقدم رابونزول على مسرح المنارة (2)
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم تقدم رابونزول على مسرح المنارة (1)
  • عرض 17 صورة
    مروة عبد المنعم
  • عرض 17 صورة
    الممثلة مروة عبد المنعم
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    بالصور.. مروة عبد المنعم بعد الطلاق بجلسة تصوير أمام حمام السباحة
  • عرض 17 صورة
    الفنانة مروة عبد المنعم
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كتب-مصطفى حمزة:

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، أنها توجهت كثيرا بالدعاء الله، بسبب أزمة عدم عثورها على فرص في مجال التمثيل.

وكشفت مروة عبد المنعم، خلال ظهورها في برنامج "قعدت ستات": بكلم ربنا وبقوله نفسي أشتغل"

وتابعت:"أنا بتكلم مع ربنا وبقوله يا رب أنا نفسي أشتغل.. إنت ليه حببتني في الفن ما أنت اللي اديتني الموهبة دي طيب إنت مش عايزني أشتغل؟.. أنا مش معترضة على حكمك أنا بجتهد أبقى راضية.. بس أنت ساعدني لأني غصب عني نفسي أمثّل".

وشاركت الفنانة مروة عبد المنعم، مؤخرا في تصوير ثاني أجزاء مسلسل "قلع الحجر "، الذي واجه أزمة إنتاج، وتعذر حصول أبطال العمل على اجورهم، بسبب إفلاس الشركة المنتجة.

مروة عبدالمنعم قعدة ستات
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