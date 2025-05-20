رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بمقر مجلس النواب

كتب- نشأت علي:



استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له.



حيث اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق في جوله تفقدية للمبنى الجديد للمجلس، شملت القاعة الرئيسية، واستمعوا خلالها لشرحِ عن مكونات وتفاصيل المبنى وأسلوب إدارة العمل بداخله، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المقر الجديد لمجلس النواب يُعد صرحاً برلمانياً ورمزاً للعمران الحديث في مصر والذي تم إنجازه في وقتٍ قياسي بتصميم وتنفيذ وإشراف أيادٍ مصرية وفق أحدث المعايير العالمية ليمثل إمتداداً عصرياً لتاريخ برلماني عريق.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالمقر الجديد لمجلس النواب، مؤكداً أن ما رآه يعد إنجازاً حقيقياً ليس بغريب على إرادة وصلابة الشعب المصري.