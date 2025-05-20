الصور الأولى من حفل زفاف المطرب مسلم

كتب - معتز عباس:

يستعد مؤدي المهرجانات مسلم للاحتفال بزفافه على يارا تامر، المقرر إقامته داخل أحد الفنادق الكبرى.

بعد فترة عصيبة اتسمت بالعديد من الانفصالات المتكررة، احتفل المطرب مسلم وخطيبته يارا تامر بزفافهما، مساء اليوم الثلاثاء.

ويُشار إلى أن خطوبته على يارا جاءت في فبراير الماضي بقصر البارون، بعد شهرين من انفصاله عن البلوجر ميكا البغدادي.

وفي مارس الماضي، أصيب مسلم بأزمة صحية، ودخل المستشفى للمرة الرابعة في نفس الشهر، عقب صدور قرار إيقافه عن الغناء الذي صدر من نقابة المهن المهن الموسيقية، والذي أصابه بالحزن وتسبب في مرضه.

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