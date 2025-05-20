بالصور.. أول ظهور لـ عروس المطرب مسلم قبل حفل الزفاف

كتب - معتز عباس:

يستعد مؤدي المهرجانات مسلم للاحتفال بزفافه على يارا تامر، المقرر إقامته داخل أحد الفنادق الكبرى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للعروس يارا تامر، قبل انطلاق حفل زفافهما، مساء اليوم الثلاثاء.

شهدت علاقة يارا تامر ومؤدي المهرجانات مسلم تقلبات عديدة وصلت لحد الانفصال المتكرر.

ويُشار إلى أن خطوبته على يارا جاءت في فبراير الماضي بقصر البارون، بعد شهرين من انفصاله عن البلوجر ميكا البغدادي.

وفي مارس الماضي، أصيب مسلم بأزمة صحية، ودخل المستشفى للمرة الرابعة في نفس الشهر، عقب صدور قرار إيقافه عن الغناء الذي صدر من نقابة المهن المهن الموسيقية، والذي أصابه بالحزن وتسبب في مرضه.

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