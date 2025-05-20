كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من جديد، بعد نشرها صورًا لها من ظهورها في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وشاركت ياسمين، متابعيها على الإنستجرام، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من مشاركتها في مهرجان كان، وعلقت: "انضموا إليّ في مهرجان كان الثامن والسبعين".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي صورك"، "إيه الحلاوة دي يا فنانة"، "هنوري مهرجان كان"، "أجمل من جورجينا".

من جهة أخرى، تنتظر ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد "المشروع X" في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.



الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتم تصويره في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

كما شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الأميرة"، الذي شارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، وهند عبد الحليم. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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