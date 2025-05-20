بالحجاب | حلا شيحة تنشر فيديو جديد على "إنستجرام".. وهنا الزاهد تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو لها مرتدية الحجاب.

ونشرت حلال الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وقالت: "وأنا بسجلكم الفيديو بتاع التسبيح والذكر صوت العصافير خطير يا جماعة تحسوا انهم بيسبحوا ربنا زاينا، بيذكروا ربنا اكتر مننا سبحان الله".

وتفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع الفيديو، وعلقت: "أنتي جميلة من جوة و نقية جدا يا حلا بحبك أوي".

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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