جائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة لمتابعيه

كتب - معتز عباس:

أطلق النجم محمد رمضان مسابقة جديدة لجمهوره، قيمة جوائزها 50 ألف جنيه.

وكشف رمضان عن تفاصيل المسابقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "50 إلف جنيه اللى هيكتب كم مرة قولت كلمة ( مين ) في تراك ( البابا راجع ) ( ٣ - ٦ - ٩ ) ؟!".

وأضاف: "اسم الفائز هنعلن عنه في اول كومنت على تراك بكره (لسه بدري عليه)".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني الغنائي، وطرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "البابا رجع".

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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