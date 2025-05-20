بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها

كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، الذكرى الرابعة لوفاة والدها النجم الراحل سمير غانم.

ونشرت دنيا، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اللهم ارحم أبي، وأغفر له اللهم لا تجعل لأبي ذنبًا إلا غفرته، ولا خطيئة إلا تجاوزت عنها، ولا دعوة رفعت لأجله إلا قبلتها برحمتك، واجعل الجنة داره ومستقره، يا أرحم الراحمين".

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل سمير غانم عن عالمنا، حيث توفي في 20 مايو 2021، عقب إصابته بفيروس كورونـا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، شارك خلال مسيرته في بطولة أكثر من 150 فيلمًا.

ومن أشهر تلك الأفلام: (30 يوم في السجن، أميرة حبي أنا، البنات عايزة إيه، إحنا بتوع الإسعاف، المجانين الثلاثة، منتهى الفرح، القاهرة في الليل، حب على شاطئ ميامي، إضراب الشحاتين، العميل 77، أهلا يا كابتن، ولاد الحلال).

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