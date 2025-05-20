بطريقة صادمة.. الفنان حسين مقدم يعلن طلاقه.. فيديو

كتب - معتز عباس:

أثار الفنان اللبناني حسين مقدم وزوجته البلوجر إيمان نور الدين، الجدل على السوشيال ميديا بعد إعلانهما الانفصال بطريقة صادمة وغير متوقعة.

ونشر حسين مقدم مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وتحدث إلى زوجته إيمان، قائلًا: "هنروح فين؟"، لترد عليه: "رايحين نطلق".

وأضاف: "بتعرفي إنه العالم ما هتصدق اننا رايحين نطلق هلا"، وردت عليه: "ليه ما بدو يصدقوا"، ثم أكمل: "معودين عنا بس بدل يطلقوا يا بتكون هي مدبغة يا هو مهبش".



كما ظهر الثنائي خلال تواجدهما مع شيخ لتوقيع الطلاق، وعلقت إيمان نور الدين قائلة: "مولانا.. جربنا الزواج ما مشي الحال، قولنا نجرب الطلاق".

واختتم حسين المقدم، مقطع الفيديو، وكتب: "الطلاق تم بين الطرفين بكل رضا وقناعة، وكمان بدون أي خلاف، ونسأل الله التوفيق لكل واحد منا في المرحلة المقبلة".

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