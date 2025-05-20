محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "لسه بدري عليه"

كتبت- نوران أسامة:

روّج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "لسة بدري عليه"، والمقرر طرحها غدًا الأربعاء على جميع المنصات الموسيقية.

ونشر رمضان مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لسة بدري عليه، بكره الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني الغنائي، وطرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "البابا رجع".

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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