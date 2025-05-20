بالصور.. هدى الإتربي تخطف الأنظار أمام البحر بمدينة "كان" الفرنسية

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، عقب ظهورها في مدينة كان الفرنسية، التي تشهد فعاليات مهرجان "كان السينمائي" الدولي في دورته الـ78.

ونشرت هدى مجموعة صور لها بالقرب من الشاطئ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الإبداع الإيطالي في أصل كل إبداع دامياني يقع في هذه القطع المذهلة"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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