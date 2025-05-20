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شيماء سيف تنشر صورًا جديدة بالذكاء الاصطناعي.. وتعلق: "يا لها من مزة جميلة"

06:32 م الثلاثاء 20 مايو 2025

شيماء سيف

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها والجمهور، بنشر جلسة تصوير جديدة لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونشرت شيماء، فيديو لمجموعة صور تم تصميمها بالـ Ai، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يالها من مزة جميلة إنه الـ AI ياسادة، وداعا للمجهود وأهلا بالرحرحة".

يذكر أن شيماء سيف أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عن كارتر بعد زواج استمر لـ 7سنوات، حيث كتبت حينها عبر خاصية "ستوري" على موقع "انستجرام": "قدر الله وماشاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".

وشاركت الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

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شيماء سيف الفنانة شيماء سيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
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