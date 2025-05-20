أحدث جلسة تصوير لـ مايان السيد.. والجمهور: "فتاة الصيف"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مايان صورًا لها بملابس تناسب أجواء الربيع والصيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "رائع جدًا رائع جدًا".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: ""فتاة الصيف"، "أحلى مايان"، "قمر وعسل"، "جميلة جدا صورك"، "أجمل واحدة تحفة".

يعرض حاليًا للفنانة مايان السيد في دور العرض السينمائي فيلم "نجوم الساحل"، بطولة كل من أحمد داش، علي صبحي، مالك عماد، أحمد عبدالحميد، وعلي السبع، إلى جانب نخبة من الفنانين. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

كما شاركت مايان في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.