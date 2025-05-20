بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة أنيقة ومتميزة.

وشاركت ياسمين متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق ومكياج هادئ أبرز ملامحها، مما نال إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

من جهة أخرى، تنتظر ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد "المشروع X" في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتم تصويره في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

كما شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الأميرة"، الذي شارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، وهند عبد الحليم. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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