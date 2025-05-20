بالصور.. باسم سمرة يشارك جمهوره لقطات من كواليس فيلم "بنات فاتن"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان باسم سمرة جمهوره مجموعة صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد "بنات فاتن"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم الفنانة يسرا، باسم سمرة، وهدى المفتي، إلى جانب الفنان السوداني مصطفى شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنان حمدي هيكل، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.

يذكر أن الفنان باسم سمرة يعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "سيكو سيكو"، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm squar.

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار تشويقي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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