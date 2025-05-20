نيللي كريم تبدأ تصوير أولى مشاهد فيلمها "بروفة فرح"

كتبت- سهيلة أسامة:

بدأت الفنانة نيللي كريم تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد "بروفة فرح"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان شريف سلامة.

ونشر المنتج هاني عبدالله الصور الأولى من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "بروفة فرح والناس اللي كلها فرح".

يُذكر أن نيللي كريم كانت شاركت في موسم دراما رمضان بمسلسل "أخواتي"، بطولة كندة علوش، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، وآخرون. المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير.

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