"أنا آسف بس إنتي قمر".. تفاصيل اكتشاف سمير غانم لمديحة كامل

كتب- مصطفى حمزة:

قدم الفنان الراحل سمير غانم، في مختلف أعماله العديد من المواهب الفنية التي سطع نجمها، وفي مقدمة هؤلاء الفنان الراحلة مديحة كامل.

الفنان الراحل سمير غانم، والذي تحل اليوم ذكرى رحيله الرابعة، إذ رحل في مثل هذا اليوم 20 مايو، عام 2021، تحدث عن تفاصيل اكتشافه الفنانة مديحة كامل، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة".

وقال: "الوحيدة اللي لقيت نفسى واقف وعايز أكلمها هي مديحة كامل، لما شفتها في الإسكندرية وهي ماسكة الكتب في حضنها، وقفت وقلت لها "أنا آسف بس إنتي قمر"، وقالت لي "ربنا يخليك"، وبعدها شاركت معي في تقديم اسكتش، وقلبت الصالة من الإعجاب، ثم أحضرتها إلى القاهرة وعرفتها على المخرج محمد سالم".

وخلال ظهور الفنان سمير غانم، في برنامج "العاشرة مساءً" تحدث ايضا عن الفنانة مديحة كامل، وقال: "مديحة كامل جمالها جمال طبيعي، أنا شفتها في الشارع كانت راجعة من المدرسة، قلت لها تمثلي، تحبي تشتغلي معايا، فردت وقالت لي: "هقول لماما"، ورحت معاها البيت، بالفعل أخذتها المسرح وقلبت المسرح بجمالها، وبعدها أخذتها مصر، وبدأت تمثل".

وشارك الفنان الراحل سمير غانم، مع الفنانة الراحلة مديحة كامل في بطولة أفلام عديدة، ومنها "التريلا" و"30 يوم في السجن"، و"تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"أزواج فاشلون".