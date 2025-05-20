مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي عمر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت مرتدية فستانًا صيفيًا أنيقًا باللون الوردي.

ولاقت الصورة بتفاعل كبير من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر"، و"عروسة بحر"، و"باربي وأجمل من بارب

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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