خالد تاج الدين ينشر صورة مع عمرو دياب ويطالب بطرح الأغاني المسجلة

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وعلقت "تاج" على الصورة: "زي ما اتحاد الكرة لغى الهبوط، ما تنزل كل الأغاني اللي سجلتها وتفرّح الناس".

يذكر أن النجم عمرو دياب، يستعد لتقديم حفله الغنائي، بمناسبة افتتاح سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، وذلك يوم 28 مايو الجاري.

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن في يناير الماضي، عن تعاقده مع شركة وان للتطوير العقاري، على مشاركته إطلاق سلسلة فنادق مبتكرة تدمج بين الذكاء الاصطناعي والموسيقى والإلهام والصحة في المنطقة.

ومن المقرر أن يقدم النجم عمرو دياب، ثاني حفلات إطلاق سلسلة الفنادق، بالقاهرة الجديدة في يونيو المقبل.

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