خاص| تفاصيل تظلم هيفاء وهبي من قرار الموسيقيين بمنعها من الغناء

كتب-مصطفى حمزة:

قامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار منعها عن العمل الصادر من نقابة المهن الموسيقية.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، طلبت في الدعوى التي أقامها محاميها محمد المناوي، من رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، قبول التظلم المقدم منها ضد قرار منعها عن الغناء داخل مصر، الصادر من نقابة المهن الموسيقية.

وفي الدعوى المقامة ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته، ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، طلبت النجمة اللبنانية، بإيقاف سريان القرار منعها من الغناء في مصر، حتى صدور حكم نهائي بإلغائه.

وأوضحت هيفاء وهبي، في الدعوى، أن غيابها عن حضور جلسات التحقيق التي أعلنت عنها نقابة المهن الموسيقية، كان بسبب التزامها بحضور حفلات ومهرجانات خارج مصر، مؤكدة أن النقابة رفضت حضور محاميها الجلسات.

ومن جهته أكد المحامي هاني سامح، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تقدمه بدعوى أمام الدائرة الثالثة لمفوضي مجلس الدولة، للمطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

وأكد المحامي أنه أقام الدعوى للتداخل مع الدعوى الأصلية مرفوعة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر .

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدر في مارس الماضي، قرار بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.