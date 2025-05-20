محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان محمد ثروت الذكرى الرابعة لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، التي توافق يوم 20 مايو من كل عام، وعبّر عن حزنه وامتنانه للفنان الراحل بكلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر ثروت صورة أرشيفية للفنان الراحل سمير غانم، وعلق قائلًا: "اليوم الذكرى الرابعة على رحيل الأستاذ سمير غانم، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويفرح روحه".

وتابع: "الأستاذ سمير غانم على المستوى الفني شكل وجداني وتفكيري في فن الكوميديا، وأسلوب الارتجال كنوع من خلق فرص جديدة في النص الفني لإضحاك الجمهور، وفن استخدام الإكسسوار لتأكيد ملامح الشخصية. باختصار هو الـGodfather".

وأضاف: "وعلى المستوى الإنساني، علمني حاجات حلوة كتير لأنه كان إنسان جدًا، ومحب لكل الناس والناس كلها بتحبه لإنه كان قلبه أبيض، وكان يفرح لما تلميذه يقول جنبه إفيه كوميدي حلو، أستاذ بمعنى الكلمة، ومن الأشخاص اللي عمرك ما تزهق ولا تشبع من القعدة معاه".

واستكمل: "حبيبي يا أستاذ، وحشتنا جدًا، وحاسين إنك لسه معانا بصوتك، وصورتك، وروحك في كل أعمالك ولقاءاتك، ربنا يرحمك، تلميذك المحب".

رحل الفنان سمير غانم في 2021، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، شارك خلال مسيرته في بطولة أكثر من 150 فيلمًا، من أشهرها: "30 يوم في السجن، أميرة حبي أنا، البنات عايزة إيه، إحنا بتوع الإسعاف، المجانين الثلاثة، منتهى الفرح، القاهرة في الليل، حب على شاطئ ميامي، إضراب الشحاتين، العميل 77، أهلا يا كابتن، ولاد الحلال".

وعلى شاشة التلفزيون، وقدم ما يزيد عن 70 مسلسلًا، من أبرزها: "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدًا".

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