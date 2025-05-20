بهذه الطريقة.. أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لأحدث أعماله السينمائية

كتبت - نوران أسامة:

شوّق الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ببدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، دون الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالفيلم الجديد.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورتين من داخل موقع التصوير، وعلّق عليهما قائلًا: "عودة إلى موقع التصوير في فيلم جديد".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي عُرض في عام 2024، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم: مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، أحمد شيبة، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، هو من تأليف سمير، النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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