ماجي بو غصن ترقص بروب استحمام.. وتتصدر التريند (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدّر اسم الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن تريند محرك البحث "جوجل"، بعد نشرها مقطع فيديو عفوي عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي ترقص بـ"روب استحمام" على أنغام أغنية "قدام مرايتها" للفنان عمرو دياب.

وجاء الفيديو من كواليس تحضيراتها للمشاركة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، ولاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين الإشادة بخفتها وعفويتها وانتقادات لمظهرها في الفيديو.

وجاءت التعليقات على الفيديو، منها: "منتظرين طلتك الحلوة"، "الله يديم الضحكة والطاقة الحلوة"، فيما انتقد البعض ظهورها بهذا الشكل، وكتب أحد المتابعين: "مو حلو إنك تظهري بهيك منظر".

يُذكر أن آخر أعمال ماجي بو غصن كان مسلسل "بالدم"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب باسم مغنية، بديع أبو شقرا، ووسام فارس، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

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