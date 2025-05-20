بإطلالة صيفية نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها (صورة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نادية الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الورد"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان باللون اللبني.

و حازت على تفاعل الجمهور وجاءت بعض تعليقات كالتالي: "صباح الفل، يسعد صباح، الشباب شباب القلب فعلًا، قمراية، صباح الجمال والسعادة، أحلى واحدة في كل وقت، محترمة وأسطورة".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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