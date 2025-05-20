بعد ظهورها في شهر العسل.. ليلى أحمد زاهر تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ليلى أحمد زاهر تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية بعد أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال قضاء شهر العسل مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال.

ونشرت ليلى زاهر، الصور التي استعرضت فيها إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، إيه الجمال ده، قمر، العروسة القمر، خايفه عليكي هتتحسدي، تحفة، عسل أوي".

وأقيم حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال يوم 23 أبريل الماضي بمنطقة الأهرامات، وأحيا الحفل المطرب محمد حماقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، أحمد الرافعي، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، جلا هشام، يوسف عمر، ونخبة من الفنانين. المسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل وتأليف سمر طاهر.

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