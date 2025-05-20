جيهان الشماشرجي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "أحلى ضحكة في مصر"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جيهان، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وش قفص الچينات".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة أوي الصور"، "الملكة الجميلة"، "في حب جيهان وأصحابها"، "أحلى ضحكة في مصر"، "يا نهار حلويات".

وشاركت جيهان الشماشرجي في مسلسل "إخواتي"، رمضان 2025، والذي ضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، نيللي كريم، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

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