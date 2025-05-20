كتب - معتز عباس:

أعرب النجم كريم عبدالعزيز، عن سعادته بعرض مسرحية "الباشا" في مدينة الرياض الفترة الماضية.

وقال كريم عبدالعزيز، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "أنا فرحت جدًا واتشرفت بحب الجمهور السعودي، بيستقبلونا فوق الوصف، أخواتنا في بلدنا التانية، ويارب زي ما الناس انبسطت في الرياض أتمنى الناس تنببسط في جدة".

يستعد النجم كريم عبدالعزيز للعودة إلى خشبة المسرح من جديد، بمسرحية "الباشا" ضمن فعاليات سيتي ووك بمدينة جدة.

يشارك في بطولة مسرحية "الباشا"، كريم عبدالعزيز، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة شيماء سيف، الفنانة هيدي كرم، الفنان حاتم صلاح، الفنان الشاب سعفان.

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