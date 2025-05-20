نجمة "باب الحارة".. وفاة الفنانة السورية فدوى محسن

كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الاثنين الموافق 19 مايو، الفنانة السورية فدوى محسن، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة .

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنانة الراحلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرت صورة لها، مصحوبة بالتعليق التالي: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فدوى محسن فنانة سورية شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية طوال مسيرتها، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: أكثر من جزء من المسلسل الشهير باب الحارة (قدمت شخصية أم إبراهيم)، عمر، الدبور، عصر الجنون، رجال ونساء، أنشودة الأمل، تلك الأيام، مقادير، عودة غوار: الأصدقاء، لم أعد طفلة، ظلال ورماح.