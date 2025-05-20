إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة تعرض والده لأزمة صحية وإصابته بـ "الزهايمر"، ماذا قال مصطفى شعبان عن الغرور وتجربته في الإخراج؟، كزبرة يوجه رسالة إلى أصالة بسبب تامر حسني، نجل كريم عبدالعزيز يكشف حقيقة الشبه بينه وبين والده، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: