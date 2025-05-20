حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة بـ "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم
12:07 ص الثلاثاء 20 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة تعرض والده لأزمة صحية وإصابته بـ "الزهايمر"، ماذا قال مصطفى شعبان عن الغرور وتجربته في الإخراج؟، كزبرة يوجه رسالة إلى أصالة بسبب تامر حسني، نجل كريم عبدالعزيز يكشف حقيقة الشبه بينه وبين والده، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
عيد ميلاد مصطفى شعبان كزبرة يوجه رسالة إلى أصالة إلهام شاهين عن المشروع x حدث بالفن عيد ميلاد عادل إمام هالة صدقي ليلى زاهر في شهر العسل نجل كريم عبدالعزيز مسلم يعلن موعد حفل زفافه ياسمين صبري عن المشروع X نجل عبدالرحمن أبو زهرة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة فيلم سيكو سيكو في المركز الأول إيرادات شباك التذاكر
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