بالصور.. رانيا ونورهان منصور يخطفان الأنظار من أحدث ظهور على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة نورهان منصور عن سعادته بحضور العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، أمس الأحد بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

وخطفت نورهان الأنظار من على "الريد كاربت" للعرض الخاص، ونشرت صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".



وكتبت نورهان منصور، تعليقًا على الصور: "كنت مسرورًا حقًا لدعوتي إلى العرض الأول لمشروع إكس. كان من دواعي الفرح أن أكون بين حشد كبير من النجوم. هذا فيلم ضخم وطموح يستحق تماما أن يشاهده الجميع".

كما خطفت شقيقتها الفنانة رانيا منصور الأنظار في العرض الخاص للفيلم السينمائي، ونشرت بعض الصور من إطلالتها على "السجادة الحمراء"، وعلقت: "يا لها من ليلة مذهلة في العرض الأول، يشرفني حقًا أن أكون جزءًا من هذه الأمسية الخاصة، احتفالًا بفيلم جريء وقوي ومليء بالقلب. تهانينا الحارة للفريق بأكمله - لقد صنعت شيئاً لا يُنسى!".

فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

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